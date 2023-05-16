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Россияне обстреляли Никопольский район: пострадали дома и газопровод

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Никопольский район, Вторник 16 мая 2023 20:19
Россияне обстреляли Никопольский район: пострадали дома и газопровод Фото: Обстрел Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 16 мая, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночное затишье прервало грохот вражеских снарядов. Сегодня россияне били по Никопольскому району из артиллерии и БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне попали по Червоногригорьевской и Мировской общинам. В районе повреждено агропредприятие.

"Есть разрушения и в жилом секторе. Повреждены 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки. А еще - 2 солнечные панели. Побиты линия электропередач и газопровод", - добавил Лысак.

Напомним, что во вторник, 16 мая, российские войска обстреляли село в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина и три ребенка.

Во вторник, 16 мая, по состоянию на 17:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

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