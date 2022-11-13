Росіяни обстріляли Нікопольський район: є ризик повторних атак

Російські окупанти вчергове обстріляли територію Нікопольського району у неділю, 13 листопада. Мешканців просять перебувати в укриттях, адже існує ризик повторних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської районної державної адміністрації Євгена Євтушенка.