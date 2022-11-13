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Росіяни обстріляли Нікопольський район: є ризик повторних атак

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Дніпропетровська область, Неділя 13 листопада 2022 18:06
Росіяни обстріляли Нікопольський район: є ризик повторних атак Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вчергове обстріляли територію Нікопольського району у неділю, 13 листопада. Мешканців просять перебувати в укриттях, адже існує ризик повторних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської районної державної адміністрації Євгена Євтушенка.

"Друзі, наразі ординці здійснили обстріли однієї з територій району. Є ризик повторних обстрілів прибережних населених пунктів", - написав він.

Євтушенко закликав жителів покинути вулиці та перебувати у будівлі або укритті.

Нагадаємо, вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район, дві жінки зазнали поранень.

Вчора ввечері окупанти били з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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