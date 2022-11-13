Россияне обстреляли Никопольский район: есть риск повторных атак

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Никопольского района в воскресенье, 13 ноября. Жителей просят находится в укрытиях, ведь существует риск повторных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко.