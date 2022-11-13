Россияне обстреляли Никопольский район: есть риск повторных атак
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Никопольского района в воскресенье, 13 ноября. Жителей просят находится в укрытиях, ведь существует риск повторных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной государственной администрации Евгения Евтушенко.
"Друзья, сейчас ордынцы совершили обстрелы одной из территорий района. Есть риск повторных обстрелов прибрежных населенных пунктов", - написал он.
Евтушенко призвал жителей покинуть улицы и находиться в здании или укрытии.
Напомним, ночью россияне снова обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.
Вчера вечером оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.
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