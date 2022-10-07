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Росіяни обстріляли Нікопольський район: є загиблий та поранений

Фото: Росіяни обстріляли Нікопольський район: є загиблий та поранений (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цієї атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.

"Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район", - йдеться у повідомленні.

За словами Різниченка, росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії.

"У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ, а обстріл потрапив на відео.

Сьогодні зранку окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки.

Також вночі росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

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