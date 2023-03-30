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Войска РФ обстреляли Никопольский район из артиллерии

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Украина, Четверг 30 марта 2023 21:24
Войска РФ обстреляли Никопольский район из артиллерии Фото: россияне обстреляли Никопольский район по артиллерии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 30 марта, российские военные, используя ствольную артиллерию, обстреляли Никопольский район.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

По его словам, под обстрелы попали населенные пункты Марганецкого территориального общества. Предварительно среди людей никто не пострадал, а на местах обстрелов уже работают специалисты.

"В пределах других территорий района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен", - написал Евтушенко.

Напомним, как недавно рассказывали в Силах обороны, оккупационные войска на юге и глубоко засели в обороне.

Также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов.

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