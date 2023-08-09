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Росіяни обстріляли Нікополь та район: загинув хлопець, є постраждалі

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Нікополь, Середа 09 серпня 2023 09:05
Росіяни обстріляли Нікополь та район: загинув хлопець, є постраждалі Фото: у Нікополі через обстріли загинув хлопець (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через російські удари загинув хлопець, троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Від вчорашнього вечора російські загарбники тричі обстріляли Нікопольський район. Окупанти застосували важку артилерію, снаряди спрямували на Нікополь та Марганецьку громаду.

"Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали - чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач.

Фото: у Нікополі через обстріли загинув хлопець (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Варто зазначити, Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту. Тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 7 серпня загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

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