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Россияне обстреляли Никополь и район: погиб парень, есть пострадавшие

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Никополь, Среда 09 августа 2023 09:05
Россияне обстреляли Никополь и район: погиб парень, есть пострадавшие Фото: в Никополе из-за обстрелов погиб парень (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Из-за российских ударов погиб парень, три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Со вчерашнего вечера российские захватчики трижды обстреляли Никопольский район. Оккупанты применили тяжелую артиллерию, снаряды направили на Никополь и Марганецкую общину.

"Погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали - мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто и несколько линий электропередач.

Фото: в Никополе из-за обстрелов погиб парень (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Стоит отметить, что Днепропетровская область находится вблизи линии фронта. Поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 7 августа захватчики из артиллерии обстреляли город. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

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