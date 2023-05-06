Росіяни обстріляли Нікополь з "Граду", є поранені

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років", - пише Лисак.

За словами Лисака, росіяни випустили по місту понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 6 травня, в Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги в регіоні. Згідно з повідомленням Лисака в місті працювала ППО, було збито безпілотник.

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