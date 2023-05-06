Росіяни обстріляли Нікополь з "Граду", є поранені
Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Граду" та артилерії. Троє людей отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За словами Лисака, росіяни випустили по місту понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству.
"Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років", - пише Лисак.
Наслідки удару наразі уточнюються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 6 травня, в Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги в регіоні. Згідно з повідомленням Лисака в місті працювала ППО, було збито безпілотник.
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