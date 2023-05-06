Россияне обстреляли Никополь из "Града", есть раненые

Российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Града" и артиллерии. Три человека получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет", - пишет Лысак.

По словам Лисака, россияне выпустили по городу более четырех десятков снарядов. Попали по промышленному предприятию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 6 мая в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги в регионе. Согласно сообщению Лисака в городе работала ПВО, был сбит беспилотник.

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