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Росіяни обстріляли Нікополь: є постраждалий, пошкоджені будинки та ЛЕП

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Нікополь, Четвер 01 грудня 2022 16:17
Росіяни обстріляли Нікополь: є постраждалий, пошкоджені будинки та ЛЕП Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії у четвер, 1 листопада. Внаслідок атаки постраждав мирний мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти обстріляли декілька багатоповерхівок та лінії електропередач у місті.

"Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - написав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Нікопольський район з "Гради" та важкої артилерії.

30 листопада окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.

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