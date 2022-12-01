Росіяни обстріляли Нікополь: є постраждалий, пошкоджені будинки та ЛЕП
Фото: росіяни обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії у четвер, 1 листопада. Внаслідок атаки постраждав мирний мешканець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Окупанти обстріляли декілька багатоповерхівок та лінії електропередач у місті.
"Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - написав Резніченко.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Нікопольський район з "Гради" та важкої артилерії.
30 листопада окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.