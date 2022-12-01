Россияне обстреляли Никополь: есть пострадавший, повреждены дома и ЛЭП

Российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии в четверг, 1 ноября. В результате атаки пострадал мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты обстреляли несколько многоэтажек и линии электропередач в городе.

"Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин - 56-летний мужчина", - написал Резниченко.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

30 ноября оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину.

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