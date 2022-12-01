Під ударами будинки та ЛЕП: ворог уночі вісім разів обстріляв Нікопольський район

Російські війська вночі 1 грудня знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти вісім разів застосували "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. Без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

Ворог традиційно застосував "Гради" / t.me/dnipropetrovskaODA

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території та з'ясовувати деталі атак, повідомив Резніченко.

Внаслідок атаки пошкоджені будинки, газопровід та ЛЕП / t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, днем раніше окупанти обстріляли сам Нікополь та Марганецьку громаду. Ніхто не постраждав.

29 листопада російські військові також обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

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