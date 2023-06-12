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Росіяни обстріляли Невське в Луганській області, є поранений, - ОВА

Фото: глава Луганської ОВА Артем Лисогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові обстріляли село Невське в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Вони б’ють по домівках цивільних - росіяни не полишають спроб знищити Невське", - йдеться у заяві.

За його словами, під час одного з денних обстрілів мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік.

"Його евакуювали наші військові до лікарні в Донецькій області. Там постраждалому надали необхідну допомогу. Залишатися в селі вкрай небезпечно", - додав Лисогор.

Ситуація на деокупованій частині Луганської області

Глава області повідомив, що тільки за вчора по Невському вдарили щонайменше 15 разів. По Макіївці, Греківці та Новолюбівці - десять. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти в населених пунктах та навколо.

Крім того, окупанти відкривали вогонь по Новоселівському та Білогорівці. По Невському вдарили з авіації. Безуспішно атакували в бік Білогорівки.

Українським військовим вдалося звільнити низку населених пунктів у Луганській області, переважно це села і селища. Російські війська регулярно обстрілюють їх, майже вся інфраструктура в них була розбита і знищена.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Невське у Луганській області та поранили місцеву мешканку.

Також у п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.

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