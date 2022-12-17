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Росіяни обстріляли населений пункт у Херсонській області: є загибла та поранені

Фото: росіяни обстріляли населений пункт у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 17 грудня, російські війська обстріляли з міномета село Степанівка у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

"Росіяни з міномета обстріляли населений пункт Степанівка, передмістя Херсону. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги", - написав Тимошенко.

Повідомляється, одна жінка померла від отриманих поранень, ще дві людини у лікарні.

Окрім того, ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Нагадаємо, зранку у суботу, 17 грудня, російські окупанти обстрілюють Херсон. Відомо про одного загиблого та поранену.

Пізніше в одному з районів Херсона знову пролунала низка вибухів. В області зафіксували "прильоти".

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