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Россияне обстреляли населенный пункт в Херсонской области: есть погибшая и раненые

Фото: россияне обстреляли населенный пункт в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 17 декабря, российские войска обстреляли из миномета село Степановка в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Россияне из миномета обстреляли населенный пункт Степановка, пригород Херсона. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи", - написал Тимошенко.

Сообщается, что одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице.

Кроме того, вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

Напомним, с утра в субботу, 17 декабря, российские оккупанты обстреливают Херсон. Известно об одном погибшем и раненом.

Позже в одном из районов Херсона снова раздался ряд взрывов. В области зафиксировали "прилеты".

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