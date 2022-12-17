Зранку РФ обстрілює Херсон: "луплять" з РСЗВ, вже є жертва
Фото: зранку РФ обстрілює Херсон (t.me/phogovua)
Зранку у суботу, 17 грудня, російські окупанти обстрілюють Херсон. Вже відомо про одного загиблого та поранену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона.36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці", - розповів він.
До того ж 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.
"Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - додав Янушевич.
Як повідомлялось, російські війська вранці 17 грудня завдали чергового удару по Херсону. Попередньо ракета прилетіла до житлового сектору.
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