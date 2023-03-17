UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі: загинула жінка

Фото: Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, російські військові обстріляли місто Українськ у Донецькій області та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської ради.

Російські військові вкотре обстріляли цивільних мешканців з РСЗВ "Ураган".

"Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. На жаль, врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.

Нагадаємо, що зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

Як повідомлялось, у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасДонецька областьВійна в Україні