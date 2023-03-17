Росіяни обстріляли місто Українськ на Донбасі: загинула жінка

У п'ятницю, 17 березня, російські військові обстріляли місто Українськ у Донецькій області та вбили одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської ради.
Російські військові вкотре обстріляли цивільних мешканців з РСЗВ "Ураган".
"Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. На жаль, врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.
Нагадаємо, що зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.
Як повідомлялось, у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.
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