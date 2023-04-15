Росіяни обстріляли з міномету прикордоння Сумської області

З 06:47 до 07:00 було зафіксовано 11 приходів в районі села Бунякіне, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходило.

Нагадаємо, окупанти вдарили по підприємству у Білопіллі в Сумській області, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

Зазначимо, що 14 квітня загарбники обстріляли прикордоння Сумської області та пошкодили приватне домоволодіння та три автомобілі.

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