RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области

Иллюстративное фото: россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные с утра 15 апреля обстреляли из миномета приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

С 06:47 до 07:00 было зафиксировано 11 приходов в районе села Бунякино, вероятно, из миномета 120 мм.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, оккупанты ударили по предприятию в Белополье в Сумской области, в результате чего мужчина получил ранения.

Отметим, что 14 апреля захватчики обстреляли приграничье Сумской области и повредили частное домовладение и три автомобиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины