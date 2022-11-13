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Росіяни обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку: в ОВА показали наслідки

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Донецька область, Неділя 13 листопада 2022 16:26
Росіяни обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку: в ОВА показали наслідки Фото: росіяни обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області у неділю, 13 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - написав він.

Кириленко наголосив, що загарбники прагнуть зробити життя в Донецькій області нестерпним.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по двоповерховому будинку у Кураховому Донецької області, одна людина постраждала.

Вчора окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області з "Градів", артилерії та мінометів.

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