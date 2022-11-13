ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли больницу и роддом в Торецке: в ОВА показали последствия

Новина українською →
Донецкая область, Воскресенье 13 ноября 2022 16:26
Россияне обстреляли больницу и роддом в Торецке: в ОВА показали последствия Фото: россияне обстреляли больницу и роддом в Торецке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали больницу и роддом в Торецке Донецкой области в воскресенье, 13 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

"Больница, роддом и профилакторий в Торецке попали под вражеский обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения", - написал он.

Кириленко подчеркнул, что захватчики стремятся сделать жизнь в Донецкой области невыносимой.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока", - добавил глава ОВА.

Напомним, сегодня россияне ударили по двухэтажному дому в Курахово Донецкой области, один человек пострадал.

Вчера кафиры обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области из "Градов", артиллерии и минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Торецк Донецкая область Война России против Украины
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше