Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей, серед них медсестри

За його словами, обстріл був приблизно о 23:00. Внаслідок цього пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Причому серед поранених - три медсестри.

"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", - йдеться у повідомленні.

Також Прокудін уточнив, що:

44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини;

ще дві жінки, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно;

у медзакладі продовжують перебувати 4 пацієнти - чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них - вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення;

ще одна 69-річна потерпіла отримала допомогу, від госпіталізації відмовилась.