Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей, серед них медсестри

Вчора ввечері, 1 червня, окупанти з арти обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали 8 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, обстріл був приблизно о 23:00. Внаслідок цього пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Причому серед поранених - три медсестри.
"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", - йдеться у повідомленні.
Також Прокудін уточнив, що:
Нагадаємо, що окупанти щодня обстрілюють Херсон, використовуючи артилерію, дрони та інші засоби ураження. Причому ворог атакує мирне населення, яке ніяк не належить до "військових об'єктів".
Наприклад, удень у неділю, 29 червня, росіяни атакували Центральний район Херсона. Унаслідок ворожого вогню одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Трохи раніше, 26 числа, дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі. Як наслідок, одночасно горіли близько десятка будинків.
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