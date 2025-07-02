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Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали 8 людей, серед них медсестри

Фото: наслідки обстрілу лікарні в Херсоні (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Едуард Ткач

Вчора ввечері, 1 червня, окупанти з арти обстріляли одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, обстріл був приблизно о 23:00. Внаслідок цього пошкоджено медзаклад та є постраждалі. Причому серед поранених - три медсестри.

"Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", - йдеться у повідомленні.

Також Прокудін уточнив, що:

  • 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини;
  • ще дві жінки, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно;
  • у медзакладі продовжують перебувати 4 пацієнти - чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них - вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення;
  • ще одна 69-річна потерпіла отримала допомогу, від госпіталізації відмовилась.
 Фото: наслідки обстрілу лікарні в Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

 

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що окупанти щодня обстрілюють Херсон, використовуючи артилерію, дрони та інші засоби ураження. Причому ворог атакує мирне населення, яке ніяк не належить до "військових об'єктів".

Наприклад, удень у неділю, 29 червня, росіяни атакували Центральний район Херсона. Унаслідок ворожого вогню одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Трохи раніше, 26 числа, дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі. Як наслідок, одночасно горіли близько десятка будинків.

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