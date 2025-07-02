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Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек, среди них медсестры

Фото: последствия обстрела больницы в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера вечером, 1 июня, оккупанты из арты обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате атаки пострадали 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, обстрел был примерно в 23:00. В результате этого повреждено медучреждение и есть пострадавшие. Причем среди раненых - три медсестры.

"Из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и трое медицинских сестер", - говорится в сообщении.

Также Прокудин уточнил, что:

  • 44-летнюю сотрудницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки;
  • еще две женщины, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно;
  • в медучреждении продолжают находиться 4 пациента - мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них - взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения;
  • еще одна 69-летняя пострадавшая получила помощь, от госпитализации отказалась.
Фото: последствия обстрела больницы в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

 

Обстрел Херсона

Напомним, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, используя артиллерию, дроны и другие средства поражения. Причем враг атакует мирное население, которое никак не относится к "военным объектам".

Например, днем в воскресенье, 29 июня, россияне атаковали Центральный район Херсона. В результате вражеского огня один человек погиб, еще один получил ранения.

Чуть ранее, 26 числа, дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе. Как итог, одновременно горели около десятка домов.

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