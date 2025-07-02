Россияне обстреляли больницу в Херсоне: пострадали 8 человек, среди них медсестры

Обстрел Херсона

Напомним, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, используя артиллерию, дроны и другие средства поражения. Причем враг атакует мирное население, которое никак не относится к "военным объектам".

Например, днем в воскресенье, 29 июня, россияне атаковали Центральный район Херсона. В результате вражеского огня один человек погиб, еще один получил ранения.

Чуть ранее, 26 числа, дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе. Как итог, одновременно горели около десятка домов.

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