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Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли лікарню у Херсоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у неділю, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень", - написав Янушевич.

Він також зазначив, що через ворожу атаку жодна людина не постраждала.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсоні місцеві жителі протягом сьогоднішнього дня вже декілька разів повідомляли про гучні вибухи.

Окрім того, херсонців закликають перебувати в безпечних місцях. Наразі в місті доволі гучно через регулярні обстріли росіян.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України