Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні

Російські війська у неділю, 15 січня, обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень", - написав Янушевич.
Він також зазначив, що через ворожу атаку жодна людина не постраждала.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсоні місцеві жителі протягом сьогоднішнього дня вже декілька разів повідомляли про гучні вибухи.
Окрім того, херсонців закликають перебувати в безпечних місцях. Наразі в місті доволі гучно через регулярні обстріли росіян.
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