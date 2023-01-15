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У Херсоні знову лунають гучні вибухи

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Херсон, Неділя 15 січня 2023 13:19
У Херсоні знову лунають гучні вибухи Фото: в Херсоні знову лунають гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні місцеві жителі знову чують гучні вибухи. Це вже не вперше за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"У Херсоні знову гучно, бережіть себе... Пишуть про вильоти в бік міста", - повідомляють місцеві пабліки.

Нагадаємо, також РБК-Україна писало про вибухи в Херсоні, які лунали раніше.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, внаслідок атаки країни-агресора є поранені.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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