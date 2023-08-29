Росіяни обстріляли лікарню у Чернігівській області
Війська РФ сьогодні, 29 серпня, з артилерії атакували місто Семенівка в Чернігівській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала лікарня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Сьогодні у другій половині дня російські терористи з артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні.
Фото: Семенівка (google.com.ua/maps)
"Інформація уточнюється", - написав Чаус.
Обстріли Чернігова та області
19 серпня під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, найімовірніше балістики, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Унаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Усі деталі атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також вночі 22 серпня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області. Внаслідок атаки окупантів загинув чоловік.
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