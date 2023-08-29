Россияне обстреляли больницу в Черниговской области
Войска РФ сегодня, 29 августа, из артиллерии атаковали город Семеновка в Черниговской области. В результате вражеского обстрела пострадала больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был поврежден хирургический корпус местной больницы.
Фото: Семеновка (google.com.ua/maps)
"Информация уточняется", - написал Чаус.
Обстрелы Чернигова и области
19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Все детали атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.
Также ночью 22 августа русские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.
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