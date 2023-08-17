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Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківської області, є загибла

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, близько о 10 ранку, обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківської області. На жаль, загинула цивільна.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок обстрілу загинула жінка 1962 року народження.  

Зокрема, ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Їй було надано медичну допомогу на місці. 

Під час обстрілу були пошкоджені: 

  • приватне домоволодіння; 
  • житловий будинок. 

Також виникла пожежа господарчої споруди.  

"Служби ліквідовують наслідки російської агресії", - додає Синєгубов. 

Ситуація в Харківській області 

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Тим часом за словами Олега Синєгубова, в Куп'янському районі можуть провести евакуацію близько 12 тисяч українців через активізацію ворогом штурмових дій на напрямку. Насамперед розглядатиметься примусова евакуація дітей та їхніх сімей.

Тим часом в Куп'янському району вже було оголошено про примусову евакуацію неповнолітніх із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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