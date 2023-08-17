RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области, есть погибшая

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, около 10 утра, обстреляли Заоскалье Купянского района Харьковской области. К сожалению, погибла гражданская.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате обстрела погибла женщина 1962 года рождения.

В частности, еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

При обстреле были повреждены:

  • частное домовладение;
  • жилой дом.

Также возник пожар хозяйственной постройки.

"Службы ликвидируют последствия российской агрессии", - добавляет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают те, что расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Между тем, по словам Олега Синегубова, в Купянском районе могут провести эвакуацию около 12 тысяч украинцев из-за активизации врагом штурмовых действий на направлении. Прежде всего, будет рассматриваться принудительная эвакуация детей и их семей.

Тем временем в Купянском районе уже было объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков