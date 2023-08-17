Росіяни обстріляли Куп'янськ: загинув чоловік

Російські війська котре атакували Харківську область. Цього разу під обстріл потрапило місто Куп'янськ, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці" - повідомив Синєгубов. Окрім того, сьогодні близько 6:50 росіяни обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок чого пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих. Обстріли Харківської області Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Так, 14 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Окрім того, тієї ж ночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.