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Россияне обстреляли Купянск: погиб мужчина

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Купянск, Харьковская область, Четверг 17 августа 2023 09:02
Россияне обстреляли Купянск: погиб мужчина Фото: россияне обстреляли Купянск: погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска атаковали Харьковскую область. В этот раз под обстрел попал город Купянск, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители" - сообщил Синегубов.

Кроме того, сегодня около 6:50 россияне обстреляли село Кившаровка Купянского района. В результате чего поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 14 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, той же ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

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харков Купянск
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