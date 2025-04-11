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Росіяни обстріляли Куп'янськ авіабомбами, є руйнування та поранені (фото)

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені, а також пошкоджено лікувальний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей

Одна з керованих авіаційних бомб (КАБ) влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа. 

 

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/mvs_ukraine)

"За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі" , - додає МВС. 

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно атакують безпілотниками, КАБами, ракетами різних типів й артилерією українську інфраструктуру, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України є особливо важливим. Через удари найбільше страждають прифронтові населені пункти й області загалом.

З 10 квітня по 9 ранку 11 квітня російські терористи запустили проти України:

  • балістичну ракету;
  • 39 безпілотників.

ППО вдалось збити 24 дрони. Ще 3 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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