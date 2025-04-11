Росіяни обстріляли Куп'янськ авіабомбами, є руйнування та поранені (фото)

Російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені, а також пошкоджено лікувальний заклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.
Одна з керованих авіаційних бомб (КАБ) влучила у подвір'я приватного домоволодіння, внаслідок чого виникла пожежа.
Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/mvs_ukraine)
"За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів і 3 медичних автомобілі" , - додає МВС.
Російські терористи регулярно атакують безпілотниками, КАБами, ракетами різних типів й артилерією українську інфраструктуру, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України є особливо важливим. Через удари найбільше страждають прифронтові населені пункти й області загалом.
З 10 квітня по 9 ранку 11 квітня російські терористи запустили проти України:
ППО вдалось збити 24 дрони. Ще 3 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.
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