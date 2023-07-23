Росіяни обстріляли Кучерівку Харківської області, є постраждала

Російські окупанти завдали удару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області. Постраждала цивільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області. Сьогодні окупанти здійснили авіаудар по селу Кучерівка Куп'янського району", - пише ОВА.
Як зазначає пресслужба, внаслідок обстрілу поранення отримала 70-річна жінка. В неї - множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок.
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.
Як писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, минулої доби росіяни з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
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