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Россияне обстреляли Кучеровку Харьковской области, есть пострадавшая

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по селу Кучеровка Купянского района Харьковской области. Пострадала гражданская.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня оккупанты совершили авиаудар по селу Кучеровка Купянского района", - пишет ОВА.

Как отмечает пресс-служба, в результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина. У нее - множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Как писал глава Харьковской ОГА Олег Синегубова, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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