UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

Фото: росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури (facebook com Сергій Крук)
Автор: Ксенія Вертебна

В ніч проти 22 березня росіяни "шахедами" та ракетами атакували Кривий Ріг в Дніпропетровській області. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула.

О 05:05 посадовець написав про вибухи у місті та закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет.

О 06:21 Вілкул написав, що вночі відбулася комбінована атака ворожими ракетами, "шахедами", також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. 

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.
Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - додав посадовець.

Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі введено графіки аварійних відключень: "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів