Росіяни обстріляли Кривий Ріг: є влучання в об'єкти критичної інфраструктури

О 05:05 посадовець написав про вибухи у місті та закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет.

О 06:21 Вілкул написав, що вночі відбулася комбінована атака ворожими ракетами, "шахедами", також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.

Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - додав посадовець.

Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі введено графіки аварійних відключень: "Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори".