Россияне обстреляли Кривой Рог: есть попадание в объекты критической инфраструктуры

В 05:05 чиновник написал о взрывах в городе и призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

В 06:21 Вилкул написал, что ночью произошла комбинированная атака вражескими ракетами, "шахедами", также попадание в объекты критической инфраструктуры.

Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки.

Напоминаю, что в городе работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть", - добавил чиновник.

Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге введены графики аварийных отключений: "Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы".