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Россияне обстреляли Кривой Рог: есть попадание в объекты критической инфраструктуры

Фото: россияне обстреляли Кривой Рог: есть попадание в объекты критической инфраструктуры (facebook com Сергей Крук)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 22 марта россияне "шахедами" и ракетами атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Совета обороны города Александра Вилкула.

В 05:05 чиновник написал о взрывах в городе и призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

В 06:21 Вилкул написал, что ночью произошла комбинированная атака вражескими ракетами, "шахедами", также попадание в объекты критической инфраструктуры.

Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки.
Напоминаю, что в городе работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть", - добавил чиновник.

Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге введены графики аварийных отключений: "Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы".

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