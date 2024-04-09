Росіяни обстріляли Костянтинівку, під завалами шукають жінку з дитиною

Сьогодні, 9 квітня, близько о 11:30 російські терористи обстріляли Костянтинівку. Під завалами під'їзду одного з будинків шукають жінку з дитиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".
За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок.
О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинились через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.
У ніч на 9 квітня терористи атакували Україну:
До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи.
Загалом вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.
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