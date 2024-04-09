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Росіяни обстріляли Костянтинівку, під завалами шукають жінку з дитиною

Фото: росіяни обстріляли Костянтинівку, під завалами шукають жінку з дитиною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 квітня, близько о 11:30 російські терористи обстріляли Костянтинівку. Під завалами під'їзду одного з будинків шукають жінку з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

За словами кореспондента "Радіо Свобода", попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок. 

О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинились через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів. 

Обстріл України у ніч на 9 квітня 

У ніч на 9 квітня терористи атакували Україну:

  • 20-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда - Крим; 
  • 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області. 

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи. 

Загалом вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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