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Россияне обстреляли Константиновку, под завалами ищут женщину с ребенком

Фото: россияне обстреляли Константиновку, под завалами ищут женщину с ребенком (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 апреля, около 11:30 российские террористы обстреляли Константиновку. Под завалами подъезда одного из домов ищут женщину с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".

По словам корреспондента "Радио Свобода", предварительно известно об одном погибшем, а также двух раненых женщинах.

В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.

Обстрел Украины в ночь на 9 апреля

В ночь на 9 апреля террористы атаковали Украину:

  • 20-ю ударными дронами типа Shahed, которые были запущены с мыса Чауда - Крым;
  • 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.

В общем удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.

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КонстантиновкаДонецкая область