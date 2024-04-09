Россияне обстреляли Константиновку, под завалами ищут женщину с ребенком

Сегодня, 9 апреля, около 11:30 российские террористы обстреляли Константиновку. Под завалами подъезда одного из домов ищут женщину с ребенком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".
По словам корреспондента "Радио Свобода", предварительно известно об одном погибшем, а также двух раненых женщинах.
В 13:00 работы на месте временно приостановились из-за риска повторного удара. В городе раздались звуки взрывов.
В ночь на 9 апреля террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.
В общем удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.
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