Росіяни обстріляли Костянтинівку і Торецьк, є поранені та загиблі

У понеділок, 12 серпня, армія РФ обстріляла прифронтові Костянтинівку і Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

У прокуратурі Донеччини Суспільному повідомили, що обстріл стався в період з 17:36 по 17:50, військові агресора завдали чотири удари. Серйозно поранену жінку намагалися врятувати, однак вона померла дорогою до шпиталю.

Крім того, росіяни обстріляли прифронтовий Торецьк. Загинув чоловік.

Внаслідок атаки у місті загинула 35-річна жінка і поранено 40-річного чоловіка.

Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу в Костянтинівці зруйновано один і пошкоджено п'ять приватних будинків. Також ушкоджень зазнали промислова будівля, автомобіль та дві лінії електропередач.

Обстріли України

Ввечері у понеділок росіяни запустили з півдня та півночі в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Вдень у Харкові було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, росіяни почали обстрілювати Сумську область десятками керованих авіабомб на добу.

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