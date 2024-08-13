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Росіяни обстріляли Костянтинівку і Торецьк, є поранені та загиблі

Донецька область, Вівторок 13 серпня 2024 00:31
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Росіяни обстріляли Костянтинівку і Торецьк, є поранені та загиблі Фото: росіяни обстріляли два прифронтових міста у Донецькій області (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерій Савицький

У понеділок, 12 серпня, армія РФ обстріляла прифронтові Костянтинівку і Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу в Костянтинівці зруйновано один і пошкоджено п'ять приватних будинків. Також ушкоджень зазнали промислова будівля, автомобіль та дві лінії електропередач.

Внаслідок атаки у місті загинула 35-річна жінка і поранено 40-річного чоловіка.

Крім того, росіяни обстріляли прифронтовий Торецьк. Загинув чоловік.

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині - небезпечно! Евакуюйтесь!", - написав Філашкін.

У прокуратурі Донеччини Суспільному повідомили, що обстріл стався в період з 17:36 по 17:50, військові агресора завдали чотири удари. Серйозно поранену жінку намагалися врятувати, однак вона померла дорогою до шпиталю.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли України

Ввечері у понеділок росіяни запустили з півдня та півночі в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Вдень у Харкові було чутно вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, росіяни почали обстрілювати Сумську область десятками керованих авіабомб на добу.

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