Росіяни обстріляли Костянтинівку у Донецькій області: є жертви та руйнування

У понеділок, 12 червня 2023 року росіяни завдали ударів по місту Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії. На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву.

"Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також засобами ураження пошкоджено фасади приватних домоволодінь. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Костянтинівці

Російські війська регулярно обстрілюють місто з артилерії, РСЗВ та авіації. Унаслідок таких ударів гинули мирні жителі, у місті фіксували руйнування будинків, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Фактично окупанти перебувають за 15 км від міста, у сусідньому Бахмуті. Однак бійці ЗСУ не дають їм просуватися вперед і успішно захищають місто.