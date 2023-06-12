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Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: есть жертвы и разрушения

Фото: Автомобили медиков (facebook com brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 12 июня, обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

В понедельник, 12 июня 2023 года россияне нанесли удары по городу Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии. На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву.

"Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также средствами поражения повреждены фасады частных домовладений. Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Константиновке

Российские войска регулярно обстреливают город из артиллерии, РСЗО и авиации. В результате таких ударов гибли мирные жители, в городе фиксировали разрушения домов, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.

Фактически оккупанты находятся в 15 км от города, в соседнем Бахмуте. Однако бойцы ВСУ не дают им продвигаться вперед и успешно защищают город.

Напомним, что 13 мая военные РФ в очередной раз обстреляли территорию Донецкой области. В результате атаки в Константиновке повреждена гражданская инфраструктура.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине