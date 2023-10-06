UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонські волонтери потрапили під обстріл в Україні під час російської ракетної атаки

Фото: Росіяни обстріляли естонських волонтерів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли конвой естонських організацій, які надають допомогу Україні. Техніка волонтерів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

За даними видання, сьогодні, 6 жовтня, спільний конвой некомерційних організацій "Вільна Україна" (Vaba Ukraina) і "Допомога Україні" (Ukraina Abi) потрапив в Україні під російський ракетний удар. Естонські волонтери не постраждали, однак їх техніка знищена.

 

 

"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими і здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами по співпраці в Україні", - повідомила організація "Вільна Україна" в соціальних мережах.

Нагадаємо, минулого місяця росіяни також обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, один з них загинув.

Крім цього, у Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиволонтериВійна Росії проти України