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Эстонские волонтеры попали под обстрел в Украине во время российской ракетной атаки

Фото: Россияне обстреляли эстонских волонтеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли конвой эстонских организаций, которые оказывают помощь Украине. Техника волонтеров была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

По данным издания, сегодня, 6 октября, совместный конвой некоммерческих организаций "Свободная Украина" (Vaba Ukraina) и "Помощь Украине" (Ukraina Abi) попал в Украине под российский ракетный удар. Эстонские волонтеры не пострадали, однако их техника уничтожена. конвой эстонских организаций, оказывающих помощь Украине. Техника уничтожена, кроме того, погибло двое детей.

 

"Сегодня утром наш совместный с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар. По словам ребят, "Искандер" упал в метрах 20 от них. Все транспортные средства были уничтожены, к счастью, ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", - сообщила организация "Свободная Украина" в социальных сетях.

Напомним, в прошлом месяце россияне также обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб.

Кроме этого, в Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров.

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