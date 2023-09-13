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У Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів

Херсонська область, Середа 13 вересня 2023 16:12
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У Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли село Зміївку Херсонської області. Під час ворожої атаки було поранено волонтера та місцеву жительку.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Пообідні росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника", - повідомив глава ОВА.

За даними Прокудіна, від російської атаки постраждали дві людини:

  • 54-річна волонтерка;

  • 68-річна місцева жителька.

Обох поранених, за словами глави Херсонської ОВА, доставили до лікарні.

Кількість поранених зросла

Прокудін повідомив про ще одного постраждалого внаслідок російського удару по Зміївці.

"Це 53-річний волонтер, який дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Зараз він знаходиться у лікарні", - сказав він.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили ще восени минулого року. З того часу окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Наприклад, вчора, 12 вересня, внаслідок обстрілу села Садове Херсонської області постраждали двоє людей, серед яких був правоохоронець.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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