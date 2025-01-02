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У Херсоні окупанти атакували маршрутне таксі: є постраждалі

Херсон, Четвер 02 січня 2025 12:54
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У Херсоні окупанти атакували маршрутне таксі: є постраждалі Фото: окупанти атакували маршрутне таксі у Херсоні 2 січня, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні 2 січня. Троє людей постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждали троє чоловіків.

"Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі їм надають медичну допомогу", - зазначили в адміністрації.

Обстріли Херсона та області

Російські війська захопили Херсонську область під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Уже восени Сили оборони повернули місто під свій контроль разом із правобережною частиною регіону.

При цьому загарбники не залишають планів нової окупації Херсона. На початку грудня РБК-Україна з посиланням на власні джерела писало, що крім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще спробу наступу на Херсон.

Тим часом російські війська постійно обстрілюють Херсон і правобережжя області. Зокрема, вже не секрет, що РФ атаками по цивільних у Херсоні тренує своїх операторів дронів.

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