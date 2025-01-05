Росіяни обстріляли КАБами місто в прикордонні Чернігівської області, є поранені

Повітряні атаки Росії

Вдень 4 січня російські терористи скинули бомбу на багатоповерхівку в селищі Свеса у Сумській області.

Внаслідок атаки травм зазнали 10 людей, серед них двоє дітей.

Тим часом з'ясувалося, що 3 січня загарбники атакували Сумську область дронами зі шрапнеллю.

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