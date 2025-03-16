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Росіяни обстріляли Ізюм: горіли будинки, є жертва та поранені (фото)

Фото: росіяни обстріляли Ізюм 15 березня, є жертва та поранені (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері 15 березня російська армія атакувала дронами місто Ізюм Харківської області. Одна людина загинула, є поранені, в тому числі підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ворог вчора ввечері атакував місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними рятувальників, зафіксовано три влучання у приватному житловому секторі.

"Постраждали троє людей, з них двоє підлітків. Одна людина загинула", - зазначили у ДСНС.

 

Наслідки обстрілу міста Ізюм Харківської області 15 березня (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Крім того, внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 кв.м, також суха трава площею 1 га. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Обстріли Ізюма

Ізюм - місто в Україні, центр Ізюмського району Харківської області. Лежить на березі річки Сіверський Донець. Місто було сильно пошкоджене під час вторгнення РФ в Україну.

У 2022 році під час вторгнення російських військ Ізюм був окупований, але восени того ж року ЗСУ звільнили Ізюм від окупантів. З того чаасу загарбники постійно атакують місто.

Наприклад, 4 лютого, російські окупанти обстріляли місто Ізюм у Харківській області. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих й близько 20 поранених, але кількість жертв удару продовжувала зростати. Пізніше кількість пораанених зросла до 50 людей, 5 людей загинули.

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ІзюмХарківВійна в Україні