Россияне обстреляли Изюм: горели дома, есть жертва и раненые (фото)

Обстрелы Изюма

Изюм - город в Украине, центр Изюмского района Харьковской области. Лежит на берегу реки Северский Донец. Город был сильно поврежден во время вторжения РФ в Украину.

В 2022 году во время вторжения российских войск Изюм был оккупирован, но осенью того же года ВСУ освободили Изюм от оккупантов. С тех пор захватчики постоянно атакуют город.

Например, 4 февраля, российские оккупанты обстреляли город Изюм в Харьковской области. Сначала было известно о четырех погибших и около 20 раненых, но количество жертв удара продолжало расти. Позже количество раненых возросло до 50 человек, 5 человек погибли.

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