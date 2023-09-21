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Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблі та постраждалі

Херсонська область, Четвер 21 вересня 2023 15:53
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Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблі та постраждалі Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вкрили вогнем мирні населені пункти в Херсонській області 21 вересня. Внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олександра Прокудіна, Херсонську обласну прокуратуру та голову Бериславської РДА Володимира Літвінова.

Обстріл Білозерки

За попередньою інформацією, через ворожий обстріл Білозірки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Прокудін повідомив, що росіяни цілий день обстрілюють Херсонську область. Від початку цієї доби через ворожі атаки постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро - травмовані.

Обстріл Дар'ївської громади

Херсонська обласна прокуратура повідомляла, що внаслідок обстрілу Дар'ївської громади, загинув 58-річний чоловік. Він був господарем приватного будинку, по якому поцілили окупанти.

Обстріл Бериславського району

Літвін повідомив, що росіяни вдарили по селу Львове керованими авіабомбами. Загарбники влучили у приватні будинки, внаслідок чого 63-річна жінка отримала травми несумісні з життям.

Ситуація в Херсонській області

Вчора Прокудін повідомляв, що окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

Зазначимо, що після того, як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

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